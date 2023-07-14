南宁通报停车收费过高问题处理结果：多人被查，四人被免职

广西南宁因道路停车收费过高、停车收费单位被指与当地法院合作收费等引发民众不满后，有关部门介入调查。南宁市官方星期五（7月14日）通报调查结果，对四名相关官员给予免职处分，并已对南宁公交集团和停车收费经营单位相关负责人涉嫌违法违纪问题立案审查调查。

根据南宁市纪委监委网站发布的通报，今年5月8日，南宁市青秀区人民法院与南宁慧泊停车场服务有限责任公司（以下简称慧泊公司）签订《合作备忘录》一事，引发社会对南宁市道路停车收费有关问题的广泛关注。后经批准，南宁市纪委监委对南宁市道路停车收费有关问题进行调查核实。

经调查，南宁市道路停车收费问题的发生，暴露出南宁市有的单位和领导干部漠视群众利益，导致群众诉求长期得不到有效解决；有的法治意识不强，相关工作开展有违公平公正原则；有的履行监督管理职责不到位，对有关问题失管失察；有的单位经营管理不善，甚至存在个别领导干部利用职务之便，谋取私利的问题。

通报称，针对调查发现的问题，经研究决定，责成青秀区法院、南宁市中级法院、南宁市发展和改革委员会、南宁市市政和园林管理局、南宁市公安局交警支队、南宁轨道交通集团有限责任公司、南宁公共交通集团有限公司等相关责任单位，向中共南宁市委作出深刻检查并切实整改，对负有责任的领导干部依规依纪依法进行处理。

其中，给予青秀区人民法院党组副书记、副院长赵会中共党内警告处分，免去现职，进行组织调整；给予青秀区法院党组成员、执行局局长梁芳燕中共党内严重警告、政务降级处分，免去现职，进行组织调整；予南宁市市政和园林管理局党组成员、副局长刘玄政务警告处分，免去现职，进行组织调整；给予慧泊公司党支部书记、董事长郭智华中共党内严重警告、政务降级处分，免去现职，进行组织调整。

通报还指，调查中还发现，南宁公交集团党委委员、副总经理赖洪，南宁公交集团党委委员、副总经理费剑川，慧泊公司副总经理陈庆楼等人涉嫌严重违纪违法，目前均已被立案审查调查。

广西南宁发改委官网同日也发布优化调整南宁道路停车收费标准的通知。优化后的标准要求，机动车前半小时可免费停放，并根据区域不同，对连续停放每日最高价格作出限制，商圈等一级区域不得超过50元（人民币，约9.2新元）。

据媒体此前报道，若在2014年实行的停车收费标准下，在一类区域全天停车，需交停车费155元，而南宁市民对停车贵的吐槽已有10年之久。

此前，南宁市市长侯刚在5月23日举行的优化调整道路停车收费管理新闻发布会上，就停车贵问题，公开向市民鞠躬道歉。