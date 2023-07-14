李文章已任中共中央社会工作部副部长

10天前卸下中国国务院副秘书长职务的李文章已出任新组建的中共中央社会工作部副部长，中央社会工作部领导班子组建完成。

中国国家信访局官网“领导介绍”一栏信息显示，李文章已任中央社会工作部副部长，中央信访工作联席会议办公室主任，国家信访局局长、党组书记。

国家信访局官网星期五（7月14日）也发文称，省部级干部信访工作专题研讨班近日在北京举办，李文章当天以中央社会工作部副部长身份出席，要求提升信访干部的法治能力和水平，切实维护群众合法权益。

稍早前，中央社会工作部已有部长吴汉圣、副部长柳拯两名部领导亮相。李文章出任中央社会工作部副部长，意味着中央社会工作部领导班子组建完成。

出生于1963年1月的李文章毕业于宁夏大学政法系，曾任宁夏回族自治区党委常委、政法委书记，辽宁省委常委、政法委书记，国家安全部政治部主任、党委委员，2020年4月任国务院副秘书长、机关党组成员，国家信访局党组书记、局长。

李文章在7月4日被免去国务院副秘书长职务。

中国官方在今年3月公布中共中央机构改革方案，组建新的中央社会工作部，负责统筹指导信访工作，统一领导全国性行业协会商会，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、社会组织、就业群体的党建工作。该部门也将统一领导国家信访局。