中国称军事施压只会激化朝鲜半岛矛盾

中国常驻联合国代表张军星期四（7月13日）出席联合国安理会公开会并阐述中国在朝鲜半岛问题上的立场时说，军事施压只会激化朝鲜半岛问题的矛盾。

据中国常驻联合国官网星期四发布的新闻稿，张军说，中方始终坚持朝鲜半岛无核化、坚持维护朝鲜半岛和平稳定、坚持通过对话政治解决问题。朝鲜半岛问题作为冷战残余延宕至今，本质上是政治安全问题，核心在于和平机制缺失。

他也说，美国等国家长期把朝鲜视作安全威胁，执迷于制裁施压，使朝鲜面临巨大安全威胁和生存压力，朝方合理安全关切始终未得到解决。特别是今年以来，美国等国家在朝鲜半岛开展史无前例、规模空前的联合军演，进行极具针对性和挑衅性的演习科目，发表强化“延伸威慑”的《华盛顿宣言》，在军事施压的道路上越走越远。这种做法只会激化矛盾、加剧紧张。

张军指出，上世纪90年代以来的朝鲜半岛问题所走过的历程清楚表明，对话谈判是缓和半岛紧张局势、推动政治解决的唯一正确有效途径。只要美朝恢复对话谈判、彼此相向而行，朝鲜半岛局势就能保持稳定，朝鲜半岛问题的政治解决就有希望。美方与其指责别国阻挠安理会采取行动，不如提出切实可行的方案，采取有意义的行动，回应朝方合理关切，用行动将“无条件对话”的表态落到实处。

张军强调，联合国安理会处理朝鲜半岛问题的出发点应是缓和局势、推动对话谈判，而不是简单的制裁施压，更不能沦为个别国家实现地缘政治私利的工具。推动政治解决、增进团结互信才是维护安理会声誉和权威性的关键。

他说，各方应全面执行安理会涉朝决议，特别是其中恢复对话、政治解决等内容不应被选择性忽视。中俄此前共提的安理会涉朝决议草案的出发点，就在于释放善意和积极信号，为重启对话和形势转園创造条件，推动朝鲜半岛问题政治解决。中方呼吁那些要求安理会采取行动的国家，认真考虑这一草案。