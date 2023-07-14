中国大陆和台湾加入CPTPP成跨太平洋贸易协定会议焦点

将于星期天（7月16日）举行的跨太平洋贸易协定会议上，成员国将讨论中国大陆和台湾加入CPTPP的问题，成员国对此持有不同意见。

据路透社星期五（14日）报道，《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）预计也将在这次会议上最终确定英国的成员国资格。

中国大陆于2021年提出加入CPTPP申请后，台湾在一周内也提交了申请，但这两份申请均被搁置，英国的申请已的到处理。

新西兰前贸易和外交事务外交官芬尼（Charles Finny）说，这可能是第一次就加入CPTPP的新申请进行非常认真的讨论，成员国对此未达成共识。

CPTPP是澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南11国于2018年达成的一项贸易协定。一旦英国加入，CPTPP国家的GDP总额将达到11万亿英镑（17.9万亿新元），占全球GDP的15%。

哥斯达黎加、乌拉圭、厄瓜多尔以及乌克兰也申请加入CPTPP。

对于中国大陆和台湾的申请，一些成员国认为应该按照先到先得的原则审查申请，这就意味着中国优先；另一些成员国则希望重点关注最佳申请者。

一位知情人士告诉路透社，新西兰等国支持同时审查申请，尽管速度可能会有所不同，具体取决于申请者满足CPTPP高标准的能力，而不是其提交申请时的能力。

路透社称，这或许可以避免从中国大陆和台湾之间做出选择，或者可以忽略两者的申请。

澳大利亚外交部长黄英贤星期五在雅加达被问及即将举行的会议时对记者说，CPTPP是一项标准非常高的协议，所有CPTPP的原始成员国都希望任何寻求加入的国家都能满足这些高标准。

报道指出，这些高标准对中国来说，障碍是巨大的。CPTPP要求各国取消或降低关税，做出开放服务和投资市场的坚定承诺，并制定有关竞争、知识产权和保护外国公司的规则。

华盛顿特区战略与国际研究中心研究员阿拉萨辛厄姆（Aidan Arasasingham）认为，中国目前的情况与CPTPP成员国要求的高标准和具有约束力的承诺存在很大差距，“经济和政治方面都存在复杂性”。