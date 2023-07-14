蔡英文：猎风者卫星是台进军国际太空产业关键一步

台湾总统蔡英文为台湾首枚自制气象卫星“猎风者卫星”起运南美洲发射送行时说，这枚卫星是台湾进军国际太空产业的关键一步。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，台湾首枚自制气象卫星“猎风者卫星”星期五（7月14日）上午从位于新竹的台湾太空中心（TASA）启程前往桃园机场，星期六（15日）将飞往南美洲的法属圭亚那，预计7月17日运抵法属圭亚那，随后进入圭亚那太空中心进行整备、燃料填充、与火箭对接等。“猎风者卫星”预计9月将从圭亚那太空中心（CSG）搭乘亚利安公司的Vega火箭升空，为台湾的气象研究提供助力。

据台湾总统府官网星期五发布的新闻稿，蔡英文在抵达太空中心后，首先观赏“猎风者卫星”纪录片，并听取台湾太空中心吴宗信主任说明“猎风者卫星”计划。

之后，蔡英文在新竹举行的“猎风者卫星”起运典礼上致词时说，“猎风者卫星”是台湾第一颗自制气象卫星，它经历大家近10年的心血、无数次的测试，到准备进入发射升空的关键阶段。这是台湾太空发展史上重要的里程碑。

蔡英文指出，“猎风者”是一个很响亮的名字，来自于古希腊神话中海的信使（Triton），它拥有驾驭风浪的能力，正象征这颗气象卫星被赋予的使命。未来，“猎风者卫星”从南美洲法属圭亚那太空中心发射升空后，将执行海面风速观测任务，搜集中低纬度区的海面风速资料，为台湾更精准掌握剧烈天气在海面上生成初期的数据。这对全球气象观测预报，将是一个重大突破，也将对全世界做出贡献。

她提到，令大家引以为傲的是，“猎风者卫星”从构想、设计到制作，都是土生土长的台湾制造。这颗卫星有八成以上的关键元件都是由台湾研发制造，并且超过20家台湾内外研发单位、厂商共同参与。更重要的是，它搭载的全球导航卫星系统反射讯号接收仪（Global Navigation Satellite System-Reflectometry，简称GNSS-R），也由台湾自行研发。

蔡英文认为，“猎风者卫星”证明以台湾半导体、精密制造的优势，绝对有能力进军全球太空产业。而这几年来，政府也不断努力，为太空产业发展，打造良好的环境和体质。包括核定第三期“太空科技发展长程计划”，10年投入251亿元新台币（约11亿新元）、颁布《太空发展法》，以及将台湾太空中心升格为行政法人。在法律、预算、以及组织各层面上，政府都给予最大支持。

蔡英文说：“今天起运的‘猎风者卫星’，就是台湾进军国际太空产业的关键一大步。”

蔡英文说，“猎风者卫星”是代表台湾“海的信使”，也承载台湾发展太空产业、参与太空时代的决心；“猎风者卫星”更代表台湾制造，不仅能站上国际，也能飞向太空。