比亚迪据报将投资10亿美元在印度合资建厂

中国电动汽车巨头比亚迪，据报已向印度提交申请，拟投资10亿美元（约13亿新元）与一家当地企业合作，在印度生产电动汽车和电池。

路透社星期五（7月14日）引述三名匿名知情人士报道，比亚迪和总部位于海德拉巴的私营企业Megha Engineering and Infrastructures，已经向印度监管机构提交了组建电动汽车合资企业的申请。

一名知情人士称，比亚迪的长期计划是在印度生产从掀背车到豪华车型的全系列车款。

报道称，比亚迪提出的工厂总产能尚不明确。有消息人士称，比亚迪计划在几年内将印度的电动车年产量提高到10万辆，但在建立供应链的过程中，很可能会先采取将汽车零部件运到印度组装的模式。

消息人士还说，比亚迪的投资计划还包括和Megha在印度建立充电站、研发和培训中心等。

比亚迪公司和印度商务部和重工业部没有回复路透社的置评请求。

比亚迪一直在努力进入印度这个世界第三大汽车市场。比亚迪2007年在印度开设分公司，并在当地已有一家生产e6车型的工厂。去年10月，比亚迪相关负责人透露，印度分公司已经考虑在印度建第二个工厂，并将在适当的时候对外公布相关消息。

去年，美国电动车巨头特斯拉因未能在与印度官方谈判中获得较低的进口车税率，而搁置了进入印度市场的计划。不过，特斯拉近期也重启了与印度政府的谈判。