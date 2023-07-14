王毅盼日方树立理性对华认知 推动中日关系重回健康稳定发展轨道

中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅星期五（7月14日）在雅加达应约与日本外交部长林芳正时说，希望日方树立理性对华认知，推动中日关系重回健康轨道。

据新华社报道，王毅说，45年前，中日双方缔结和平友好条约，以法律形式规定中日应当坚持和平、友好、合作，为两国交往确立了永不过时、历久弥新的原则和方向。双方应以缔约45周年为契机，以史为鉴、面向未来，践行初心、守正创新，共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。

王毅说，当前中日关系处于何去何从、不进则退的关键阶段。日方将中国定位为最大战略挑战，渲染中国“威胁”，与中日关系现实严重不符，也与双方“互为合作伙伴、互不构成威胁”重要共识背道而驰。

王毅并说，他希望日方树立客观理性对华认知，以实际行动汲取历史教训，坚持和平发展道路，改善两国国民感情，推动中日关系重回健康稳定发展轨道。中方对双方保持各层级接触、经贸往来和人文交流持开放态度。

在中方发布的新闻稿中，日本外长林芳正说，日中在广泛领域合作潜力巨大。双方近期交往密切展开，日方对此表示欢迎，希望进一步加强人文交流。日方高度重视同中方加强对话沟通，期待以日中和平友好条约缔结45周年为契机，以两国领导人共识为指引，构筑建设性、稳定的日中关系，为双方高层交往创造条件。

林芳正解释了日方在福岛核污染水排海问题上的想法，期望中方理解。

王毅强调，日本核污染水排海事关海洋环境安全和人类生命健康。核事故产生的核污染水与核电站正常运行产生的废水性质完全不同，不能相提并论。

他说，向海洋排放核事故污染水在全球没有先例，也没有共同认可的标准。这既是一个科学问题，也是一个态度问题。日方应正视各方正当关切和专家不同意见，科学论证各种不同处理办法，以真诚态度同周边邻国充分沟通，务必慎重处置，不要一意孤行。

除了星期五在印度尼西亚首都雅加达举行的亚细安会议进行场边会面外，王毅与林芳正星期四（13日）在雅加达和韩国外长朴振出席亚细安+3外长会议。

据日本共同社报道，日本外务省透露，会议讨论了东京电力公司福岛第一核电站处理水排放入海的问题。王毅在会议上重申了中方的反对立场。林芳正为日本政府核处理水排海计划辩护，还批评中国反对核处理水排海计划的主张“没有科学根据”。