中国教育部原司长王登峰被控贪污受贿逾5000万人民币

中国教育部体育卫生与艺术教育司原司长王登峰被控贪污受贿逾5000万元（人民币，下同，约925万新元）。

据山东省高级人民法院微信公众号“山东高法”消息，山东省德州市中级人民法院星期五（7月14日）一审公开开庭审理了教育部体育卫生与艺术教育司原司长王登峰贪污、受贿案。

德州市人民检察院对王登峰提出的贪污罪指控，2016年6月至2022年8月，被告人王登峰利用担任教育部体育卫生与艺术教育司司长等职务便利，单独或伙同他人，采取侵吞、骗取等手段，非法占有公共财物共计4670.13万余元，其中180.49万余元未遂。

检方对王登峰提出的受贿罪指控，2006年1月至2022年春节前，王登峰利用担任教育部体育卫生与艺术教育司司长等职务便利，为他人在项目承揽、赛事承办等方面谋取利益，单独或伙同他人收受相关单位或个人给予的财物，共计折合966.469万元。

王登峰当庭表示认罪、悔罪，请求从轻处罚。法庭宣布休庭，择期宣判。

公开简历显示，今年58岁的王登峰在北京大学心理系读完本硕博后，于1990年留校任教，1999年开始担任北大党委副书记。2006年，他离开校园，出任中国国家语言文字工作委员会副主任、教育部语言文字应用管理司司长。2011年，王登峰担任教育部体育卫生与艺术教育司司长，直至2022年8月被查。

中国最高人民检察院今年2月发布消息，山东省人民检察院以涉嫌贪污罪、受贿罪，对教育部体育卫生与艺术教育司原司长王登峰作出逮捕决定。王登峰成为中国本轮足球反腐行动中首名被捕的官员。

作为中国本轮足球反腐行动的第一枪，王登峰去年被查时，除司长职务外，还担任中国青少年足球联赛赛事办公室副主任。他曾在2014年至2019年间担任中国足协副主席，2015年起担任全国青少年校园足球工作领导小组办公室主任。

中共中央纪委国家监委驻教育部纪检监察组、山东省纪委监委今年3月发布消息，对利用职务便利，采取侵吞、骗取等手段，非法占有公共财物，以及涉嫌贪污、受贿犯罪的王登峰予以“双开”（开除中共党籍和公职）处分，收缴其违纪违法所得，已将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。