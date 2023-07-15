中国国常会要求加强高峰时段重点地区电力保供

中国国务院总理李强星期五（7月14日）主持召开国务院常务会议，会议要求加强高峰时段重点地区电力保供，抓好能源增产增供。

据新华社报道，会议指出，当前中国正处于经济恢复和产业升级的关键期，各有关方面要加强高峰时段重点地区电力保供，加强保供形势预判，全力抓好能源增产增供；要强化煤电保供稳价，落实好电价、财税、金融等煤电企业纾困支持政策，加强电煤中长期合同履约监管。

会议也要求压实全链条保供责任，煤电油气运保障工作部际协调机制要加大分类指导和政策协同力度，各地区要严格落实属地管理责任，能源企业要积极履行保供主体责任，全力保障民生和经济社会发展用能用电需求。

会议同时强调，各方面在能源保供工作中要切实加强安全生产风险隐患排查整治，坚决防范遏制重特大事故发生。

会议还审议通过了《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》，并强调在超大特大城市积极稳步推进“平急两用”公共基础设施建设，是统筹发展和安全、推动城市高质量发展的重要举措。

会议要求，实施中要注重统筹新建增量与盘活存量，积极盘活城市低效和闲置资源，依法依规、因地制宜、按需新建相关设施；要充分发挥市场机制作用，加强标准引导和政策支持，充分调动民间投资积极性，鼓励和吸引更多民间资本参与“平急两用”设施的建设改造和运营维护。