河南商丘设“企业宁静日” 每月前20天不得进入企业执法

河南省商丘市将每个月的前20天设为“企业宁静日”，行政执法机关在此期间不得进入企业实施各类行政执法活动。

据九派新闻报道，根据商丘市的最新政策，“企业宁静日”期间，除中共中央、国务院及其部门，省委、省政府，市委、市政府部署的专项行政执法和处理重大突发事件需要进行的行政执法外，行政执法机关不得进入商丘市企业实施各类行政执法活动。

若行政执法机关在“企业宁静日”以外的时间到企业实施行政执法活动，需提前三天对拟实施的行政执法情况，向商丘市优化营商环境攻坚领导小组办公室报备，并填写《入企行政执法报备表》。

商丘市优化营商环境攻坚领导小组办公室的工作人员星期五（7月14日）回应称，“企业宁静日”政策针对全市所有企业，目的是全面优化营商环境，进一步规范涉企行政执法行为，维护企业正常生产经营秩序。

上述工作人员说，“此政策自上周五开始施行，至今已有一周时间，对工作量的影响不大。”

工作人员也提到，政策施行期间确实存在一些问题，比如在12345接到的投诉需要在一定期限内处理完毕，但该期限可能会与“企业宁静日”的时间冲突，无法按时执法。不过，针对出现的问题，政策会不断修正完善。

商丘市发展改革委日前曾就《商丘市枢纽经济发展规划（征求意见稿）》公开向社会征求意见，该文件明确商丘的战略定位，要建设国家枢纽经济试验区，打造内陆高水平开放桥头堡，构建中原城市群资源配置中心。

商丘市人民政府去年7月也曾发文称，商丘市全面打响优化营商环境攻坚战。商丘市委书记李国胜说，要致力构建人人、事事、时时、处处都是营商环境的鲜明导向和浓厚氛围，打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境。

公开资料显示，商丘市是河南省辖地级市，截至去年底，商丘市常住人口为773万人。