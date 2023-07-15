大陆学生访团今午抵台 马英九亲自接待

台湾前总统马英九促成大陆学生赴台交流访问，交流团预计星期六（7月15日）中午抵台，马英九将代表马英九基金会亲自接待。行程包括赴新竹参访台积电“台积创新馆”，之后将参访政大、台大、故宫博物院等。

根据联合报报道，马英九基金会星期五公布该团行程，交流团总计在台九天，共16个行程，包括参访“台积创新馆”、捷安特自行车文化探索馆、台北101大楼、故宫博物院、大稻埕，也会到政治大学、台湾大学及文化大学、东华大学等学校交流，和台北论坛基金会、长风基金会及马英九基金会交流，还会到太鲁阁、九份及平溪等名胜。

马英九在他73岁生日当天（星期四）于脸书发文说，他们过两天将欣喜迎接北京大学、清华大学、复旦大学、武汉大学和湖南大学等大陆五所大学的青年学子抵台访问，这是近几年最重要的大陆青年朋友赴台交流团，他将代表马英九基金会亲自接待他们，期望能为恢复两岸关系尽一点心力。

马英九提及，此次邀陆生访台，也是他3月底、4月初访问大陆时的想法。当时到武汉、湖南、复旦大学交流，陆方师生都反应热烈，让他非常感动。他回台后嘱咐同仁积极推动，希望延续两岸青年交流的热度。当两岸青年彼此增加更多了解，增加更多情谊，哪里还需要担心会有战争与冲突？

马英九直言，这次推动大陆师生访台时，一开始情况并不乐观，陆委会甚至建议他们放弃申请，私下还说因为过不了关。没想到最后峰回路转，圆满收场。他要感谢政府相关部门的协助，也要肯定台湾总统蔡英文的支持，尤其台湾境内舆论界的声援，更是最重要的助力。

台湾政府星期二（7月11日）通过大陆学生访台交流专案，并称两岸青年交流政府都乐观其成，疫后迄今已陆续开放陆生学位生、交换学生及短期研修生来台，也呼吁邀请单位在相关活动上能妥为规划，以维护校园安宁及安全，确保健康有序的学子交流，促进两岸良性互动及和平稳定发展。