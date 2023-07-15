美荷拟限制阿斯麦为中国受限设备提供维修服务

随着中美科技战持续升温，荷兰半导体设备巨头阿斯麦被限制向中国出口先进晶片生产设备后，美国和荷兰政府将进一步限制阿斯麦为中国受管制晶片生产设备提供维修、维护等服务。

据彭博社星期六（7月15日）引述知情人士报道，荷兰政府将出台新规，禁止阿斯麦在未取得政府同意的情况下，替在中国安装的受管制晶片生产设备提供维护、维修服务或供应备用零部件。荷兰政府今年6月已规定阿斯麦9月起不得向中国公司出售浸入式深紫外光刻设备，预计新规将会同步进行。

除了荷兰政府出台的上述管制措施，美国政府还将禁止阿斯麦在未取得华盛顿的同意下，向六家中国工厂出售上一代深紫外光刻设备，其中一家受影响的中国公司是中芯国际。

知情人士说，美国还可能禁止阿斯麦在未经许可的情况下为六家中国目标工厂安装的受管制设备提供维护和维修服务以及备件供应。

知情人士说，目前还不清楚美国政府什么时候会采取这些额外的管制措施。但拜登政府预计将援引《外国直接产品规则》（Foreign Direct Product Rule）对阿斯麦进行管制。

虽然荷兰政府早前曾抵制美国对阿斯麦实施域外控制，但拜登政府和荷兰吕特政府已就额外出口管制对国家安全的必要性达成了共识。知情人士说，荷兰政府出台的上述新规不会受到荷兰联合政府近期倒台的影响。

分析机构SemiAnalysis的创始人帕特尔（Dylan Patel）说，荷兰出台的新规表明，荷兰政府不希望中国开发出最先进的半导体。“如果不能获得这些机器，中国晶片公司将在全球先进逻辑和存储晶片市场上处于明显的劣势。”

他预计，新规将对中国晶片公司的未来计划产生重大影响，“他们很可能被迫推迟或取消某些未来尖端工艺技术的开发”。

报道称，阿斯麦几乎垄断了全球先进晶片和传统晶片生产所需的关键光刻设备，荷兰政府的新规除了阻碍中国半导体技术升级，还可能随着时间推移降低中国企业现有先进晶片的生产能力。