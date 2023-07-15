中国光大集团原董事长唐双宁被查

根据中共中央纪委国家监委网站星期六（7月15日）消息，中国光大集团股份公司原党委书记、董事长唐双宁涉嫌严重违纪违法，目前正接受中共中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，今年69岁的唐双宁1971年开始参加工作，辽宁财经学院（后更名为东北财经大学）毕业后在建行辽宁分行工作，先后任投资一处科员、业务处综合组负责人、办公室主任、办公室常务副主任（主持工作），后至常务副行长。

1989年，唐双宁开启了为期14年的人民银行生涯，先后任沈阳市分行副行长、副书记、国家外汇管理局沈阳分局副局长，人民银行沈阳市分行行长、书记，国家外汇管理局沈阳分局局长，中国人民银行信贷管理司司长，货币金银局局长。

1999年，唐双宁任人民银行银行监管一司司长，2002年兼任中国人民银行国有独资商业银行综合改革领导小组办公室主任，负责国有银行的整体改革方案的设计。

2003年5月，唐双宁在原银监会成立之际出任副主席、党委委员，他也是原银监会最早的一批官员。

2007年，唐双宁赴光大集团，任中国光大集团董事长、党委书记，至10年后的2017年底退休。

多位市场人士7月13日转发唐双宁相关履历及作品信息。据《财新》当晚报道，唐双宁于7月12日失联。

此外，唐双宁继任者、中国光大集团股份公司原党委书记、董事长李晓鹏今年4月5日被查。

公开资料显示，今年64岁的李晓鹏历任中国华融资产管理公司副总裁、中国工商银行副行长、中投公司监事长，同样拥有丰富的金融、银行从业经验。

2022年3月，李晓鹏提前退休，时隔一年多后被查。

报道称，李晓鹏落马的原因或为“家族式贪腐”。报道引述接近光大集团的人士透露，李晓鹏虽然是一把干业务的好手，曾带领集团整体往上走，但最终还是栽倒在用人唯亲、用人不慎上。