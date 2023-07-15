王毅：中韩面临困难挑战增多 不符两国根本利益

中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅与韩国外长朴振会面时说，中韩关系近期面临的困难和挑战增多，不符合两国人民的根本和长远利益。

据中国外交部消息，王毅星期五（7月14日）在印尼雅加达应约与朴振会面。王毅说，中韩隔海相望，是搬不走的近邻；经济互补，是分不开的伙伴，中国对韩睦邻友好政策保持连续性、稳定性，不针对第三方，也不应受第三方影响。中韩关系能够也应该走好、走稳、走远。

王毅坦言，近段时间，中韩关系面临的困难和挑战增多，这不符合两国人民的根本和长远利益。中国愿与韩国本着相互尊重的精神，追求“和而不同”的君子之道，加强沟通，重建互信，推动中韩战略合作伙伴关系重回健康稳定发展轨道，不让建交30年来取得的成果蒙上灰尘。

王毅说，双方要发挥地缘相近、经济相融、人文相通优势，排除干扰、和睦相处，重启各层级交往，坚定推进互利合作，为双边关系注入更多积极预期，为两国人民带来更多福祉，为地区和平稳定发展作出更大贡献。

他也重申，台湾问题是中方核心利益中的核心，事关中韩关系的政治基础和基本信义。希望韩方恪守一个中国原则，审慎妥善处理。

双方还就朝鲜半岛局势等共同关心的国际地区问题交换了意见。这是两人继去年在青岛会晤后时隔11个月再次举行线下会谈。

随着韩国总统尹锡悦的外交政策持续往美国和日本倾斜，中韩关系持续恶化。中国驻韩大使邢海明上月初还因发表“赌美国赢、中国输是误判”的言论引发两国外交纠纷。