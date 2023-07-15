李家超：人口减少趋缓 “抢人才”政策不能放松

香港特首李家超星期六(7月15日)说，香港出生率只有0.77，较其他地方低。近年人口数字的确有下降，但减少的下降率已有所减慢，其中下半年较上半年已减慢。他并强调，香港“抢人才”政策不能放松，否则变相削弱香港竞争力。

根据《星岛日报》报道，李家超在电台节目中说，人口下跌是结构性问题，香港多年来都经历巿民“移出移入”，人口在数字方面的确有下降，但人口减少的下降率已有所减慢，下半年较上半年已减慢，这当中未包括新的输入人才计划。

李家超说，各项输入人才计划原本订下每年3万5000的目标，目前已有约6万起申请获批，当中有1万个人才已到港，成效比想像中好。他说，世界各地都正“抢人才”，例如加拿大近日再放宽人才输入及定居条件，因此香港“抢人才”政策不能放松，否则变相削弱香港竞争力。他强调会继续推出政策，去确保香港的吸引力。

李家超还说，要务实看世界，整个“大森林、大海洋也有争紧人才，所以要不断争”，要成功竞争便要有自身的吸引力。他又指到不同吸纳人才计划放眼不同，“高才通”是吸纳全世界100强大学的人才，直言当局正研究是否放宽吸纳范围。而有关专才计划，即人才清单上51个专业等，以及年薪200万（港元，约33.8万新元）以上人士，吸纳的六成来自海外，四成是大陆的人才。