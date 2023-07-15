郭台铭：若两岸打仗私人专机改军用送物资到前线

可能独立参选台湾总统的鸿海集团创办人郭台铭说，台湾应该避战，但如果两岸爆发战争，他的“私人专机就当运输机送物资到前线”。

综合台湾《联合报》和中央社报道，郭台铭星期五（7月14日）晚到高雄出席“董事长开讲”网络直播节目，在场不少民众高喊“选总统”。对此，郭台铭演讲时笑称，自己如果当场宣布什么，主持人、国民党籍台北市议员徐巧芯恐怕会马上要离开，但他今天不会让徐巧芯离开。

针对在场观众提问郭台铭会否选总统，郭台铭称，关心公众事务人人有责，他有理想、抱负、论述，不管将来扮演什么角色，他会汇整民众意见，适当时机发表相关政策。

郭台铭说，自己到访各县市时碰到很多乡亲、年轻朋友，都向他表达希望台湾改变。他也意有所指地说：“台湾人民需要改变，只有改变才能带来希望。我不能说说而已，但我多说，主持人走了怎么办？我找机会、适当时机详细跟各位说明，今天不说了”。

郭台铭称，台湾不能没有台积电，但也不能只有台积电。他说，“人工智慧才是台湾下一座护国神山群，而台湾需要有远见、胆识、魄力的国家CEO”。他并强调，和平是提供经济发展基本条件，没有和平就没有经济繁荣。

郭台铭还说，台湾政府要有能力制定全球经贸战略新布局，让台湾在全球占有关键位置，运用人工智慧创造机会、获利赢者圈，协助中小企业转型因应变局。

针对民进党总统参选人赖清德投书《华尔街日报》，提出“以‘四个支柱’带来台海和平与国家繁荣”，郭台铭批评，民进党执政把台湾变火药库，让台海兵凶战危，“只要赖清德没有放弃台独主张，台海和平就有不定时炸弹”。

他主张，台湾要以经济和科技作后盾，成为全球经贸枢纽，提升台湾技术力、经济力、竞争力、购买力及执行力，才是台湾经济及国防安全最大保障。

被问到若台海打仗，会否搭专机先走，郭台铭说，自己在美国住过11年，始终只有一本“中华民国”护照，台湾应避战，但不畏战。但若真打仗，他的私人专机就改成军用，给前线送物资当运输机，而他生死都会在台湾。