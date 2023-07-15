芯片题材网剧《我的中国芯》暂缓播出

中国芯片科技题材网剧《我的中国芯》，在原定星期一（7月10日）上映当日宣布“将暂缓播出”。有网民调侃该剧是“哪壶不开提哪壶”，还有网民批“这是低级红高级黑，恶意讽刺中国芯片现状”。

《我的中国芯》剧组星期一在官方微博发消息称：“由于排播调整，本剧暂缓上线。播出时间待定”。

原定于当天开播的《我的中国芯》主要讲述一家民营科技公司承接了国家的重大科研项目，研发用于光刻机的193纳米DUV雷射器。使用这种雷射器的光刻机可以解决绝大多数先进积体电路芯片的生产问题，如果研发成功，对国家具有重大意义。但在研发关键时刻，老板在外国被扣留，公司也陷入资金危机。最终在研发总监的带领下，全司齐心排除万难，成功攻克众多技术难关。

在预告片开头，该剧还引用了一段英文旁白：“即日起，全面禁止向中国销售先进光刻机”，疑似是将近期现实中，美日荷联手限制芯片出口作为故事背景。

该剧宣传片出炉后，有网民称赞剧情励志，但也有不少网民留言指，该剧上映时机讽刺意味十足，且细节疑有多处不合理，“这下卡美国脖子了”，“芯片没整出来剧先整出来了，是科幻片”。 还有网民留言调侃：“这不是哪壶不开提哪壶吗”、“低级红高级黑！恶意讽刺中国芯片现状”。