中使馆批英国涉华报告“碰瓷”中国

针对英国下议院发布报告称中国寻求影响和渗透英国经济的各个方面，中国驻英国使馆发言人形容这份报告是“碰瓷”中国，“捕风捉影、捏造事实、恶意抹黑”中国。

中国驻英国大使馆官网星期五（7月14日）公布新闻稿，使馆发言人以答记者问形式就英国报告表态，提出三点反驳。

发言人说，中国外交从来奉行互不干涉内政原则，没有干涉别国内政的“基因”，更没有干涉英国的必要。“英方政客‘碰瓷’中国的做法，十分可笑。”

发言人称，中国科技发展是靠智慧和汗水奋斗出来，不靠偷、不靠抢。“中国在有关领域早已领先英国，不少先进设备也出口英国。英方对中方的指责岂不是痴人说梦、荒唐之极！”

发言人续称，英方报告把中国企业、公民以及华侨华人都当成间谍，把人员交流说成“政治渗透”，只能说明“报告的炮制者对中国怀有根深蒂固的偏见，只能反映出他们对自身严重缺乏自信”。

发言人呼吁英国摒弃冷战思维和对华偏见，停止散布诋毁中国的谣言，停止针对中国的“猎巫”行为，停止给中英关系发展制造障碍。

隶属于英国下议院的国会情报与安全委员会（Intelligence and Security Committee，简称ISC）星期四（7月13日）发布报告称，中国利用广泛的国家情报服务大量且积极地针对英国及英国的利益，寻求影响和渗透英国经济的各个方面。

报告称，英国对于中国构成国家安全威胁的应对“完全不充分”（completely inadequate），过于关注短期经济利益而不是长期风险。