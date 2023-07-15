新华网党委书记储学军兼任董事长

新华网股份有限公司宣布，新华网党委书记储学军获选举成为公司董事会董事长。

据澎湃新闻报道，新华网股份有限公司星期五（7月14日）发布了《关于选举董事长及变更法定代表人的公告》，会议审议通过《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》，同意选举储学军先生为公司第四届董事会董事长，并担任公司第四届董事会战略与发展委员会召集人及委员、董事会编辑政策委员会召集人及委员、董事会提名委员会委员职务。

储学军任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公开资料显示，储学军，汉族，1966年9月出生。储学军1987年大学毕业后进入新华社四川分社工作，历任新华社四川分社记者、采编室副主任、新闻信息中心主任、新华社西藏分社副社长、新华社四川分社副社长等职。

储学军在2011年12月任新华社云南分社副社长，主持分社工作。2012年12月31日任新华社云南分社社长、党组书记。2013年6月任新华社新疆分社社长、党组书记。

储学军从2016年10月起任中国新闻发展有限责任公司董事长、任新华屏媒（北京）文化传播有限责任公司董事长；2017年6月至2023年6月任新华社新闻信息中心主任、党委书记；2023年6月至今任新华网股份有限公司党委书记；2023年7月任新华网股份有限公司董事长。

此前担任新华网党委书记、董事长的刘健已升任新华社副社长、党组成员。