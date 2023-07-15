中共中央政法委书记：高度重视关心支持隐蔽战线工作

中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清星期五（7月14日）要求，各级党委政法委和各有关部门要高度重视、关心支持隐蔽战线工作，为国家安全机关依法履职提供有力保障。

根据新华社星期六报道，陈文清出席中国国家安全系统表彰大会并发表讲话说，国家安全机关要坚持以中共总书记习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对国家安全工作的绝对领导，矢志不渝做党和人民的忠诚卫士，以新安全格局保障新发展格局，为强国建设、民族复兴筑牢安全屏障。

陈文清指出，广大国安干警始终牢记习近平“坚定纯洁、让党放心、甘于奉献、能拼善赢”的殷切嘱托，奋勇拼搏、无私奉献，在新时代谱写了英雄赞歌。中共二十大以来，国家安全机关在新一届部党委带领下，推动隐蔽战线工作取得了新的成效。

陈文清强调，新征程上，国家安全机关要坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。要坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚决贯彻习近平法治思想和总体国家安全观。要忠诚履职、担当作为，坚定维护国家主权、安全、发展利益。要加速推进工作体系和工作能力现代化，加快构建国家安全机关工作新格局。要坚持政治建警，锻造忠诚干净担当的新时代国安铁军。

陈文清要求，各级党委政法委和各有关部门要高度重视、关心支持隐蔽战线工作，为国家安全机关依法履职提供有力保障。