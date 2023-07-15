日学者评台总统选举：蓝白合非“1+1=2”单纯问题

长年研究台湾政治和文化的日本东京大学学者小笠原欣幸分析，被部分国民党人士视为2024总统胜选关键的“蓝白合”，并非“1+1=2”的单纯问题。

小笠原欣幸星期四（7月13日）在《东洋经济Online》发表题为《第三势力的参选人 真的能跃进吗？》分析文章，解读民众党总统参选人柯文哲在未来总统大选的盘算。

小笠原欣幸说，根据民调走向，柯文哲的支持率在去年还是垫底，但从今年5月下旬开始爬升，6月反超国民党参选人侯友宜排在第二，甚至在一些民调中还超越民进党参选人赖清德。

小笠原欣幸指出，就选战的整体构图来看，反民进党的票被分给两个阵营，对赖清德相对有利。赖清德确实在多数民调中拿下第一，但无法一路维持领先态势。对于柯文哲未来的民调走势，认为后续会上升和下降的意见分歧。

小笠原欣幸表示，柯文哲的核心主张是结束台湾长年的民进党与国民党两大阵营对立，摆脱蓝绿意识形态对抗，并以过去担任医师的经历，讲求务实解决问题。

他认为，柯文哲人气上升，背景是两岸紧张关系缓和。若国际情势呈现中美对立，对亲美的民进党有利，对亲中的国民党不利。柯文哲想要打破蓝绿阵营壁垒取得支持，需要中美关系与两岸关系都呈现一定程度的缓和，在大选时让焦点回归台湾内部议题。

小笠原欣幸分析，柯文哲能否继续维持人气，很大程度取决于国民党内部局势，最大的变数就是在国民党提名总统参选人时“乱入”的鸿海集团创办人郭台铭。但他也指出，郭台铭几乎没有当选的机会，反倒会使反民进党的选票更加分裂，所以郭台铭参选就等于让赖清德轻松当选。

对于国民党与民众党合作的“蓝白合”，小笠原欣幸表示，有观点认为如果在野阵营的两位参选人携手合作，就能够赢过民进党，但这并非单纯“1+1=2”的问题。

小笠原欣幸指出，支持柯文哲的年轻人当中，不少人讨厌国民党，因此若真的实现蓝白合，讨厌国民党的选票可能会流失。还有亲民党主席宋楚瑜过去与国民党结盟的前车之鉴，“柯文哲也清楚这一点”。

小笠原欣幸分析，柯文哲的动员力虽然比国民党弱，但民调超越侯友宜，国民党支持者若是认为要实现政权交替必须“弃侯保柯”（弃保侯友宜，选票集中到柯文哲身上），或许会成为影响选票的重要选举战略。

小笠原欣幸近几个月多次到访台湾，与三名总统参选人会面。他上月底到访台湾时，还与台湾立委、学者、民调机构负责人等各界人士会面。

小笠原欣幸的文章发出后，不少台媒翻译并引述了这篇文章。但小笠原欣幸星期六（15日）在脸书上发文批评《三立新闻》《自由时报》《新头壳》的翻译失准，采取夸张标题令他感到遗憾。