英拟大幅提高移民费 港BNO费用或涨20%

英国首相苏纳克星期五（7月14日）公布，为弥助英国公营部门雇员加薪的额外支出，移民签证申请费与移民保健附加费（Immigration Health Surcharge，IHS）将大幅上涨。其中与香港人有关的英国国民（海外）护照（BNO）签证费预计至少增加两成，移民保健附加费预计飙升66%。

根据《星岛日报》报道，在英国移民签证费和保健附加费整体上涨基础上，BNO成人每年费用将由624英镑（下同，约1078新元）大幅上升到1035英镑，儿童每年费用则由470英镑增加至776英镑。

报道介绍，目前英国移民支付的签证费用，取决于所申请的签证类型，包括时间长度、访问的主要目的、进入他们想要的国家的次数、以及工作行业等。据英国政府最新公布，英国工作签证费将增加15%，其他签证费用包括学生签证、申请永久居留权、入籍等将至少增加20%。

移民健康附加费方面，2015年3月首次推出时，移民申请人每年须支付200镑。2018年12月，该费用翻倍至400镑，2020年12月再次上涨至每位成人申请人624镑，儿童和学生则为470镑。

此次涨价后，每人每年的移民健康附加费增加到1035镑，学生或儿童每人每年费用增加至776镑，加幅近66%。

以一个“两大一小”的三人家庭为例，申请五年BNO签证的移民保健附加费，总费用将由8590镑大增至1万4230镑。

不过，目前尚不清楚新费用何时正式实施。