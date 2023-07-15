李家超：满意港府各部门落实关键绩效指标情况

香港特首李家超说，他整体满意香港特区政府各部门落实关键绩效指标（KPI）的表现。

据香港《明报》报道，香港第六届政府上任满一年，李家超星期六（7月15日）出席港台节目《星期六问责》表示，他整体满意政府各部门落实KPI的表现，提及过去一年港府落实各项KPI时，公务员事务局都会按他要求按时进一步研究及完善。

李家超也说，港府每年将公布一次各部门落实KPI的进度。

针对《明报》早前报道，香港保安局未就提升关键基础设施网络安全保护的立法展开公众咨询，李家超回应称，若出现未达KPI的情况，会先了解理由，若单纯偷懒，或涉及能力其他个人理由，港府会按纪律程序处理。但他强调，所有部门的KPI落实情况大致符合他的要求。

至于立法会议员陈健波提出，港府应定期向公众公布各项指标达成的情况，并解释未能达成KPI的原因，李家超表示，港府每年会公布一次各项KPI达成的情况，包括旧指标的落实结果，及新政策的指标，他也会透过立法会各事务委员会等方式公布。

但李家超认为，港府各部门不应过度死板遵循KPI，而忽略其他需做的工作，最好做到“无过无不及”、恰如其分。

《明报》从过去一年的公开资料中整理各项目指标的落实情况，发现最少有两项未完成，另有一项已延期。至于已完成的49项中，有九项是今年上半年要完成，但未能找到资料知悉进度；剩下百多项属未到期或跨年期。