王毅吁欧盟进一步明确中欧战略伙伴关系定位

中共政治局委员、中央外办主任王毅与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利会面时，呼吁欧盟进一步明确中欧战略伙伴关系定位，不能摇摆不定，更不能鼓励开倒车的言行，尤其要警惕将经济问题政治化、工具化，使“去风险”变成“脱钩断链”的代名词。

据中国外交部官网消息，王毅星期五（7月14日）在印尼雅加达应约与博雷利会面。王毅说，中欧之间没有根本利害冲突，双方都主张多边主义，都支持世界多极化和国际关系民主化，都支持以联合国为核心的国际体系。

王毅称，中欧加强沟通、增进信任、深化合作符合双方共同利益。欧方应进一步明确双方战略伙伴关系定位，推动中欧关系在现有基础上向前走，不能摇摆不定，更不能鼓励开倒车的言行。

王毅强调，中国致力于建设更高水平开放型经济新体制，将继续向世界分享超大规模市场机遇。中国支持欧盟坚持战略自主，作出独立判断，中国愿同欧方优势互补、形成合力，发挥“1+1大于2”的效应，对接彼此提出的全球倡议，包括共建“一带一路”同“全球门户”计划的相互支持。

王毅指出，中欧应秉持开放包容理念，共同推进全球化进程，共同维护自由贸易体系，共同反对保护主义，共同抵制单边霸凌。当前尤其要警惕将经济问题政治化、工具化，使“去风险”变成“脱钩断链”的代名词。

双方还就乌克兰问题交换了意见。王毅重申，中国支持建立均衡、有效、可持续的欧洲安全架构，将继续致力于劝和促谈，为政治解决危机发挥建设性作用。

博雷利星期六（15日）也在推特发文，形容与王毅的会谈深入且具建设性，双方讨论了如何负责任地处理中欧关系。博雷利也期待双方不久后能在北京举行战略对话，就共同的全球性挑战加深接触。

他也向王毅表达对中国在结束俄乌战争和提供人道主义援助方面发挥作用的期望。双方还讨论维护台湾海峡稳定和现状的问题。

中欧在2003年正式建立全面战略伙伴关系，但欧盟自2019年以来多次将中国称呼为欧洲的经济竞争对手和系统性对手。俄罗斯去年2月入侵乌克兰后，中国与俄罗斯的关系进一步引发欧盟的疑虑，欧洲多次表明要在关键领域降低对华依赖。

欧盟委员会主席冯德莱恩今年4月强调欧洲需要一个“连贯的、独特的”对华战略，并重申降低对华依赖并非“脱钩”。她指出：“对欧洲来说，脱钩不可行、不可取、不实际。”