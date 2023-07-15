马云据报现身萨拉热窝

阿里巴巴创办人马云据报上月底现身尼泊尔等南亚多国后，港媒引述当地媒体报道，他星期五（7月14日）出现在萨拉热窝一家著名餐厅。

根据《星岛日报》引述当地媒体报道，马云当天在波斯尼亚首都萨拉热窝一家著名餐厅“Luka”用餐，早前他还被发现在塞尔维亚首都贝尔格莱德一家夜店消遣。

被揭在萨拉热窝现身前，据报马云亦曾到访巴基斯坦，期间与巴基斯坦前国务部长、NutShell集团的创始人阿赫桑Muhammad Azfar Ahsan会面，被指目的是在当地拓展电商业务。

马云自6月现身杭州阿里巴巴总部后，最近再次出国云游，巴基斯坦NutShell集团创始人阿兹法尔·阿赫桑上星期六（7月1日）在社交平台晒出与马云的合照，并透露马云在巴基斯坦拉合尔停留超过20个小时，随后还将访问乌兹别克斯坦。

报道分析，从马云行程看，他前往的地点大部分是阿里旗下电商企业达来赞（Daraz）的布局国家。

中国政府上周对蚂蚁集团处以71.23亿元人民币（约13.31亿新元）的罚款，表明对平台企业金融业务从集中整改，转入常态化监督。市场也预测，这标志着北京对科技企业的严打将告一段落。

上述罚款一度使阿里巴巴股价在低位徘徊，不过股价近一周回弹4.61%，星期五收报92.95港元（约15.59新元）。