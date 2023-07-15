中国军事专家：中俄在日本海演练有针对性和实战性

中国国防部星期六（7月15日）宣布，俄罗斯军队将于近日派出海空力量参加中国解放军北部战区在日本海中部组织的“北部·联合-2023”演习。

中国国防部发布的消息称，此次演习课题为“维护海上战略通道安全”，旨在提升中俄两军战略协作水平，增强共同维护地区和平稳定、应对各种安全挑战的能力。

据央视军事报道，参加“北部·联合-2023”演习的中方海上编队星期六上午从青岛某军港启航，赴预定海域遂行演习任务。

此次中方海上编队由导弹驱逐舰齐齐哈尔舰、贵阳舰，导弹护卫舰枣庄舰、日照舰，以及综合补给舰太湖舰组成，携带舰载直升机四架，五艘舰船都执行过很多重大任务。编队抵达预定海域后，将与俄方参演兵力开展联合军事演习。

报道中未提及俄罗斯军方将出动参演的军舰与战机型号。

另据环球网报道，此次演习由解放军北部战区组织，之前“西部·联合-2021”演习中解放军的兵力由西部战区组成。军事专家认为，未来可能会出现五大战区轮流组织年度战略演习，演习主题各有侧重，进一步提升解放军的实战能力。

报道称，俄罗斯在2021年8月参加了在陆军青铜峡合同战术训练基地举行的“西部·联合-2021”演习。那次演习由中国军队主导，也是中国军队首次邀请外军入境参加中国年度战略演习。

对于今年的演习地点选在日本海中部的原因，报道指出，首先是因为这里是公海海域，各国依据国际法可以在公海海域开展军事演训行动。

报道引述军事专家宋忠平说，日本海是中俄两国重要的战略通道，位于日本海的宫古海峡、对马海峡、津轻海峡三个海峡都事关中俄的国家战略安全，“尤其是一些居心叵测的势力想要在该海域兴风作浪的话，对中俄会造成重大安全威胁”。此次演习课题为“维护海上战略通道安全”，顾名思义，演习选择在日本海举行能更好展示演练课题，也有“极强的针对性和实战性”。

宋忠平认为，此次演习可以进一步提高中俄两国实际维护海上战略通道的能力，确保在未来局势不稳定的状态下，甚至爆发冲突的状态下维护两国的国家安全。