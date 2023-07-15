中国官方发布家政兴农行动方案 鼓励吸纳大学生家政就业创业

中国商务部等16部门联合发布《2023年家政兴农行动工作方案》，当中提到吸纳大学生到家政行业就业创业，并鼓励家政企业、家政培训机构开展校园招聘。

据中国商务部网站消息，这份于7月5日印发的方案在拓宽就业渠道、提升就业质量、加强跟踪服务，以及完善配套政策四个方面共提出16条具体措施。

其中，在完善配套政策方面，方案提出吸纳大学生就业创业，鼓励运作规范、信誉良好的家政企业、家政培训机构开展校园招聘，为年轻人才提供更多就业选择。

方案写明，鼓励高校毕业生创办家政企业，符合条件的按规定给予一次性创业补贴、社保补贴；鼓励龙头家政企业积极吸纳青年实习见习，符合条件的按规定给予就业见习补贴。脱贫家庭新成长劳动力接受家政服务职业教育，按规定享受资助政策。

方案也强调要强化输入地、输出地权益保障。一方面要强化输入地权益保障，引导家政服务员加入工会组织，对农民工、下岗失业人员、就业困难人员等重点群体从事家政个体经营的，按规定享受创业担保贷款、税收优惠、创业补贴等政策。

另一方面也要强化输出地权益保障。鼓励家政专业的大学毕业生到乡、行业能人回乡、农民工返乡、企业家入乡，助力巩固拓展脱贫攻坚成果、推进实施家政兴农。

中国青年失业率今年以来居高不下，根据中国国家统计局数据，16-24岁劳动力调查失业率在今年4月、5月分别录得20.4%和20.8%，连续创下2018年有数据以来新高。