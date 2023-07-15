中国三大航司预计上半年大幅减亏

中国三大航司在冠病疫情期间历经了大幅亏损后，预计今年上半年将大幅减亏。

据澎湃新闻报道，截至星期五（7月14日）晚，中国国际航空股份有限公司、中国东方航空股份有限公司、中国南方航空股份有限公司、海南航空控股股份有限公司、春秋航空股份有限公司、上海吉祥航空股份有限公司陆续公布了2023年半年度业绩预告。

今年上半年，国航、东航、南航三大航预计仍未实现扭亏，净亏损总额预计为112亿元（人民币，下同，约20.72亿新元）至141亿元，但相比冠病疫情下的大幅亏损，今年上半年三大航分别预计上半年同比减亏超八成、超六成以及超七成。今年二季度亏损预计环比、同比同样大幅收窄。

今年一季度，国航、东航、南航三大航净亏损分别为29.26亿元、38.03亿元以及18.98亿元，亏损分别同比收窄近七成、超五成以及近六成。

对于上半年大幅减亏的原因，除了上半年航空出行需求大幅提升，民航客运市场呈稳健复苏态势外，三大航还提及了在此背景下公司强化成本管控以及加快盘活闲置资源等原因，使得经营表现同比大幅好转。

不过，受国际航班恢复不及预期、人民币兑美元汇率贬值等因素影响，加上国内市场供过于求以及油价保持高位波动等原因，三大航预计今年上半年还是无法扭亏为盈。

另一方面，两家民营航司春秋和吉祥航空预计实现上市航司中为数不多的扭亏为盈。其中，春秋航空表现尤为亮眼，预计上半年盈利6.5亿元至8.5亿元，同比增超至少1.5倍。春秋航空也成为上述航司中，唯一一家预计二季度继续盈利的航司。

吉祥航空同样受益于上半年行业恢复、旅客出行需求增加，预计上半年实现扭亏，盈利5500万元至8000万元，同比预增超一倍。