中国多地烟草局招聘公告明确直系三代血脉不得应聘

随着中国应届毕业生就业难度加大，垄断性国企的问题也受到越来越多的关注。山东、山西、深圳等多地烟草专卖局或烟草公司发布高校毕业生招聘公告，要求不得应聘与本人有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的人员担任领导成员的单位系统的岗位。

根据河南商报报道，山东烟草专卖局在2023年高校毕业生招聘公告中明确，应聘人员不得应聘录用后即构成干部任职回避情形的岗位，也不得应聘与本人有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的人员担任领导成员的单位系统的岗位。

报道指出，经查询发现，不仅山东烟草局在招聘公告中列出该要求，江西中烟工业有限责任公司、深圳市烟草专卖局、山西省烟草专卖局、青海省烟草专卖局、安徽中烟工业有限责任公司、西藏自治区烟草专卖局、云南省烟草专卖局等均提出该要求。

甘肃省烟草专卖局给出的说法更为详细，称烟草行业各级单位在职职工亲属参加本次公开招聘的，还应遵守以下规定：职工的配偶、子女及其配偶不得应聘同一机关岗位；烟草行业各级单位领导班子成员的配偶、子女及其配偶不得应聘同一机关岗位，不得应聘下一级单位的组织（人事）、纪检监察、审计、财务岗位，也不得应聘上一级单位的组织（人事）、纪检监察、审计、财务岗位。录用人员隐瞒关系的，一经发现取消录用资格。

河南省烟草专卖局也提出了任职回避要求，不过在其相关要求中提到：应聘者如与我系统职工有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲或近姻亲关系的，填写报名信息时须说明，将按相关规定在组织招聘工作时安排回避。

不过，上述任职回避或许并不意味着完全不让系统内的职工子女报名录取。据报道，该回避要求并非今年首次出现，以山东烟草局为例，该公司2022年高校毕业生招聘公告就要求应聘者符合烟草行业招聘工作回避制度规定，应聘人员不得应聘录用后即构成干部任职回避情形的岗位，也不得应聘与本人有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的人员担任领导成员的单位系统的岗位。

据招聘公告，诸烟草局的三代血亲任职回避要求是根据《国家烟草专卖局中国烟草总公司关于印发烟草行业招聘工作管理办法的通知》而来，该通知是在2020年发布的。

报道指出，国企子弟顶替接班制度已经消失30年，但国企子弟享受就业优惠现象却比比皆是。在选拔招聘笔试和面试的总分中，某国企根据用工类型的不同，对职工子女分别给予10分和15分的额外加分。尽管当时因行业形势不佳造成岗位对内部子弟的吸引力减弱，但该国企子弟占新招入员工的比例仍然接近30%。