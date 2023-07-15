比亚迪上半年净利预增超192% 连续两年约两倍增幅

中国电动车商比亚迪星期五（7月14日）发布2023年半年度业绩预告。公告显示，上半年比亚迪实现归属于上市公司股东的净利润105亿（人民币，下同，约19.42亿新元）至117亿元，同比增加192.05%至225.43%。这也是比亚迪连续两年保持高达两倍左右的增幅。

公告还显示，扣非净利润为93亿至103亿元，同比增加206.99%至240%；基本每股收益为3.61元至4.02元。

根据澎湃新闻报道，去年上半年，比亚迪净利润为35.95亿元，同比增幅就达到了206.35%。这也意味着，比亚迪连续两年保持高达两倍左右的增幅。

比亚迪业绩大增主要得益于其新能源车销量的节节攀升。产销快报显示，6月份比亚迪销量25.3万辆，同比增长88.2%；今年上半年，比亚迪累计销量已达125.56万辆，同比增长94.25%。上半年，比亚迪海外累计销量为7.43万辆，同比增长95.8%。

中汽协数据显示，今年上半年，比亚迪在国内整个汽车市场的市占率为10.6%，在新能源汽车市场中的市占率已经高达33.5%。

比亚迪方面表示，尽管上半年汽车行业竞争加剧，凭借不断提升的品牌力、持续扩大的规模优势和强大的产业链成本控制能力，以及上游原材料价格回落，公司继续保持良好的盈利水平。

在手机部件及组装业务方面，比亚迪表示，受益于大客户份额提升，新能源汽车及新型智能产品等新兴业务增长，产能利用率提升，业务结构也进一步优化，实现盈利大幅改善。

报道说，机构展望下半年，认为比亚迪旗下仰望、腾势等高端车型有较大发展空间，汽车出口业务布局良好、有望在海外市场放量，将带动公司业绩向上。光大证券、华创证券、开源证券等机构都对比亚迪全年净利润给出了250亿元左右的预期，而东吴证券更预测比亚迪全年净利润或达到280亿元。

同日，比亚迪还宣布了核心研发人物廉玉波的职务变动。公告表示，为更加专注公司新能源汽车技术研发工作，聚焦新能源汽车核心技术和产品的持续迭代与创新，廉玉波将担任公司首席科学家职务，辞去副总裁职务，继续担任公司汽车总工程师、汽车工程研究院院长职务。

截至当日收盘，比亚迪跌1.28%，报每股264.41元。