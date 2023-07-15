蔚来CEO吁美国为中国车企提供公平市场准入

中国电动车公司蔚来汽车CEO李斌呼吁美国政府向中国电动车企业提供进入美国市场的平等机会，汽车制造商不应卷入超级大国之间的政治紧张局势。

英国《金融时报》星期四（7月13日）刊登李斌的专访内容。李斌说，在冠病疫情引发分裂和对抗之后，当今的全球政治氛围和2015年公司成立的时候已截然不同。但他强调，世界应该更加开放，停止把商业政治化。

他质疑：“中国消费者能有多种（新能源汽车的）选择，为什么美国消费者就不能享受这些产品呢？”

李斌称，蔚来拥有国际资质，除了在纽约上市外，蔚来四分之三以上的投资者都来自中国以外。

报道称，李斌对美国贸易保护主义的批评凸显了中国电动车企业在国外市场准入的不确定性。特斯拉在中国开启价格战以追求市场份额、冲击中国电动车企业的销售额后，比亚迪、蔚来汽车等企业正在积极拓展海外市场。

然而，美国对中国进口电动车征收高关税，且在拜登政府的《通货膨胀削减法案》下，中国品牌的电动车和中国制电动汽车零部件难以获得补贴，导致中国电动车企业在美国经营面临诸多不确定性。

此外，李斌还反驳了外界的一种看法，即蔚来汽车在中国的成功以及外国竞争对手在中国的没落，是由中国年轻消费者日益高涨的爱国主义情绪推动的。

李斌说，“中国消费者和世界各地的消费者一样，注重品质”。他警告，如果外国品牌跟不上中国的创新步伐，最终将陷入危险境地。