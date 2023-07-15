赖清德：持续与全台药界合作打造健康台湾

全台药界赖清德后援会星期六（7月15日）举行成立大会，台湾副总统、民进党总统参选人赖清德在致词时说，全台药师与药商在三年冠病疫情期间，将防疫视同作战，每一名药师和药商的肩上都值得配戴光荣勋章，未来希望与全台药界合作，共同打造健康台湾。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，星期六成立的全台药界赖清德后援会是单一专业团体的第一场。全台七大药师团体皆到场力挺，展现全台药界挺赖清德的团结气势。

赖清德致词时说，全台药师和药商平时在第一线服务，促进民众健康，在过去三年疫情期间，也站在防疫前线，不管是贩卖口罩、筛检试剂，甚至是送药到府等，对整体防疫成效产生非常重大的效果与影响。未来要与全台药界共同合作，守护主权、促进民主和平与繁荣，更要一起打造健康台湾。

他表示，打造健康台湾虽然是浩大的工程，但仍要建立一个最高的健康原则，政府在提出各项建设、推动各项政策的同时，都不可以违反健康原则；再者，则是要积极改善医疗环境，提升医疗服务品质，让医疗相关的各行各业都能拥有更好的服务空间，让大家发挥专业。

赖清德说，近几年来，癌症是台湾十大死因之首，这个问题一定要面对与解决。早在20年前、2003年他担任立法委员时就已经提出癌症防治法，要求政府宽列预算，从癌症预防、筛检、治疗到后续照顾，政府都应该提出对策。2021年，全台医疗院所每年提供约400万人次以上的筛检服务，也筛出四万多名早期癌症病人，以及许多较为后期，需要药物治疗、开刀或是化学治疗的病患。

赖清德最后说，面对癌症侵袭、打造健康台湾的目标，也要与进步科技结合，包括智慧医疗、再生医疗、精准医疗等。科技日新月异，应该把新兴科技带来的医疗服务，服务台湾民众，促进人民健康。