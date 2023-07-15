港运输物流局长吁学生考虑报读航空或海运文凭课程

香港中学文凭考试（DSE）将于来临星期三（7月19日）放榜，香港运输及物流局局长林世雄呼吁学生放眼传统大学以外的选择，考虑报读航空或海运文凭课程。

林世雄星期六（15日）在香港运输及物流局官网刊发的网志，发出上述呼吁。

他在题为《传统大学以外的选择》的网志中，建议学生除大学联招办法（Jupas）外，可考虑航空或海运相关文凭课程，包括香港国际航空学院及海运和航空业实习计划课程。

林世雄说，香港国际航空学院设有航空营运文凭课程，为期13个月，包括一个月的理论课及12个月的实习期。学员完成理论课，初步认识航空业后，便可因应自己的兴趣和专长，挑选适合工种，例如飞机工程、地勤服务、停机坪／飞行运作服务、航空配餐、航空货运、航空保安及航空发展等，透过实践掌握专业技术和宝贵经验，同时可有稳定收入。

他还说，成功完成文凭课程后，学生可报读为期15个月的航空管理专业文凭课程，更深入认识航空管理的知识。如果学生有兴趣继续攻读学士学位，可以升读由职业训练局才晋高等教育学院与澳洲皇家墨尔本理工大学（RMIT）合办的兼读制衔接学位课程，只需两年便可取得学士学位。

林世雄提及，以上由香港国际航空学院开办的课程均获海运及空运人才培训基金认可，合资格的毕业生可在完成课程后，向基金申请学习津贴。

至于海运和航空业实习计划，林世雄说，该局星期五（14日）刚公布了一些优化措施，将海运业的实习职位扩展至全年接受申请，并扩大至包括中六离校生，与航空业实习职位看齐。

他说，实习计划一直透过海运及航空业界公司为指定香港大专院校学士学位或副学位课程的全日制非准毕业学生提供实习职位。计划优化后，参加资格将扩展到任何香港、中国大陆及海外的大专院校修读全日制学士学位或副学位课程的香港学生，包括准毕业学生，将令更多有志投身海运和航空业的青年受惠，扩大香港的人才库。

林世雄也说，在政府、业界和院校三方合作下，海运及空运人才培训基金就参与公司向每名实习生支付的每月酬金提供75%或7000港元（约1183新元，以较低者为准）的资助，资助期每年上限为三个月。实习计划自2014年推出至今，已有超过3600名学生在香港不同海运和航空业公司实习。