大陆学生访团抵台 马英九基金会执行长萧旭岑接机

台湾前总统马英九邀请的37名中国大陆学生访团已抵达台湾，开展为期九天的交流行程。马英九基金会执行长萧旭岑说，这次交流对两岸和平和舒缓紧张情势意义重大。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，37名来自五所中国大陆高校的师生访问团由前北京大学校长、北大党委书记郝平带领。团员还包括中国奥运乒乓球冠军丁宁。

访问团一行星期六（7月15日）早上搭乘国航CA185班机从北京出发，上午11时36分抵达桃园机场，代表接机的萧旭岑献花给率先下机的郝平表示欢迎；团员在专人引导下通关入境并提领行李后搭车离去，全程并未受访。

萧旭岑（右）在桃园机场给率先下机的郝平献花，以表示欢迎。（自由时报）

萧旭岑在桃园机场受访时说，当前两岸中断交流、兵凶战危，这是台湾总统蔡英文执政以来第一个重要的大陆大学访问团来台，对两岸和平以及舒缓情势紧张有重大的指标意义，基金会好好接待安排，让此行顺利圆满成功。

萧旭岑指出，前总统马英九今年3月访问大陆时曾说，两岸的年轻人多一点认识交流，就减少了误解和发生冲突的可能性；两岸的年轻人的来往会影响到双方政府的决策，所以这是很重要的指标，毕竟两岸的未来在年轻人。

至于访问团的行程规划，萧旭岑表示，会安排有台湾特色的景点；除了夜市以外，也会前往太鲁阁、平溪及九份等景点。此外，团员将走访台大、政大、文化及东华等大学，让双方学生交流、体验不同的想法，彼此脑力激荡，马英九也会全程参与这几所大学的交流，萧旭岑也感谢蔡政府在最后关头核准这个交流案。