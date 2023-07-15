碧桂园上半年累计交付27.8万套房屋

“保交楼”当前已成为中国社会各界关注的焦点。在各项政策支持下，中国房地产企业纷纷加快“保交付”速度，房企巨头碧桂园2023年上半年累计交付房屋27.8万套。

中国新闻网星期六（7月15日）报道，据第三方机构亿翰智库统计，中国前50房企2023年上半年总交付套数预估值为202.58万套。其中碧桂园交付房屋27.8万套，累计交付面积3438万平方米，在交付量上稳居行业第一。

据报道，在交付数量领先的同时，碧桂园持续以强基行动提升工程质量。以有“地产行业奥斯卡奖”之称的“广厦奖”为例，第十届“广厦奖”，碧桂园共有10个项目获奖。近三年来，碧桂园累计19个项目获得“广厦奖”。

报道称，为保证工程质量，碧桂园建立全周期质量检查体系，通过工程巡检，交付评估，飞检、综合巡检制度，做好过程监督，并对所有区域实行季度全覆盖的工程巡检，从土建工程、装修工程、机电工程、实测实量等多维度，确保施工品质和施工安全，规范现场管控。

报道说，在项目正式交付前，碧桂园聘请第三方对所有交付批次开展交付评估工作，结合业主敏感点，对户内、公区、外立面、园建绿化设置了800余个检查项。交付评估成绩不达标的不允许交付。2023年上半年，碧桂园累计交付评估592个批次（部分项目2022年已完成交付评估），交付评估一次性通过率达92%。

据了解，碧桂园下半年的保交付工作依然不放松，坚定兑现对业主的承诺。今年全年碧桂园计划交付面积达8799万平方米。