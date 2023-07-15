台亲绿民调显示侯友宜垫底 侯办批刻意带风向

针对台湾亲绿机构中华亚太菁英交流协会公布民调显示国民党总统参选人侯友宜以17.6%支持度垫底，侯友宜办公室抨击上述机构刻意带风向，企图影响选情，是有恶意动机的政治性民调。

综合台湾风传媒和中央社报道，中华亚太菁英交流协会星期五（7月14日）公布最新大选民调，民进党总统参选人赖清德的支持度为32.4%，保有领先优势；民众党参选人柯文哲25.9%居次；侯友宜则以低于两成的支持度持续垫底。

这项民调结果与台湾其他民调相似，但侯友宜竞选办公室发言人李利贞透过新闻稿批评，中华亚太菁英交流协会民调不仅失准，且经常是刻意带风向，企图影响选情，是有恶意动机的政治性民调。侯办尊重合乎科学与专业的民调，但来路不明，或背后有恶意政治性目的的民调，只会伤害台湾民主政治与民调公信力。

李利贞表示，去年国民党智库执行长柯志恩在参选高雄市长时，这个协会所做的民调，柯志恩只有19.4%，最低的时候甚至只有13.4%，但选举结果拿到40.16%。

李利贞说，这个协会在陈明通任职陆委会主委及国安局长期间，举办了五场民调座谈会，向陆委会申请了近百万元（新台币，100新台币约合4.28新元）补助。绿营政府拿钱补助这种毫无公信力的单位，就是拿台湾纳税人的钱在养侧翼。

李利贞称，这个协会做民调的目的是“司马昭之心路人皆知”，早已沦为业界笑柄。

对此，中华亚太菁英交流协会表示，去年九合一选举期间，协会进行民调是否失准部分，已有深刻检讨并持续精进民调技术。今年以来协会持续进行2024总统大选民调，5月份的民调也被国民党纳入征召侯郭参考民调，并据此征召侯友宜。

中华亚太菁英交流协会表示，协会成立20年，历经扁、马、蔡三任政府，都有申请各政府机关补助，并非只在蔡政府时期，特定候选人阵营勿以政党色彩好恶，标签化协会过去20年的努力。