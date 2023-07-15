中央网信办打击造谣共处置373个违法违规账号

中共中央网信办发布通知，为打击造谣传谣行为，共处置373个违法违规账号。

据中国网信网星期六（7月15日）发布的消息，近期有些网络账号杜撰、歪解公共政策信息，误导群众、从中牟利。中共中央网信办指导网站平台开展重点排查整治，坚决打击造谣传谣行为，共处置违法违规账号373个。

中央网信办通报的部分典型案例，涉及通过“股市小作文”、“国家补短板强弱项领导小组”、“考取‘社工证’包分分配，还能优先录取为公务员”，以及“视觉贫困”等方式造谣传谣。

“股市小作文”谣言，指的是一篇题为“财通政策路演纪要”的文章在网上传播，称某会议将讨论多项财政经济政策，引发股市较大反应。这类谣言假借权威、胡乱臆测，影响十分恶劣。

“国家补短板强弱项领导小组”谣言，指的是有些自称为“国家补短板强弱项领导小组”的账号，无中生有，在网上发布“能够帮助每个市县获得10亿（人民币，下同，1.85亿新元）至100亿元政府补贴资金”等不实信息，干扰了推进以县城为重要载体的城镇化建设工作秩序。

“考取‘社工证’包分配，还能优先录取为公务员”谣言，是指有传言称“社工证”可以为求职者在职场上加分，甚至“包分配”“优先录取为公务员”，诱导公众付费参与培训和考证。

实际上，根据中国人力资源社会保障部《国家职业资格目录（2021年版）》，“社工证”全称是“社会工作者职业资格”证书，属于水平评价类职业资格，是行业内对从业者工作水平的考核和认定，并非准入类职业资格，也不一定能成为从事社会工作职业的“敲门砖”。因此，所谓“包分配”“优先录取为公务员”等说法都是谣言。

“视觉贫困”谣言则是指，有账号摆拍发布大凉山小女孩“每天放学后都捡废瓶子，卖钱交学费”短视频。经查，该小女孩系被利诱拍摄，实际上学校已免除该女孩学杂费、教科书费和作业本费，提供免费营养午餐并补助生活费。