王毅与印外长会面 同意尽快就边界问题举行会谈

中共政治局委员、中央外办主任王毅与印度外长苏杰生会面，双方同意尽快就边界问题举行下一轮军长级会谈。

据新华社报道，王毅星期五（7月14日）在印尼雅加达应约与苏杰生会面。王毅说，中国国家主席习近平和印度总理莫迪达成将中印关系稳下来的重要共识，双方要为此付诸行动，坚持双边关系正确方向，把握好世界发展大势，推动中印关系企稳改善。

王毅称，作为全球前两大发展中国家和永远的邻居，中印共同利益显然大于分歧，实现共同发展、共同繁荣具有全球示范意义。

他指，中印应相互支持、相互成就，而不是相互消耗、相互猜忌。双方要把精力和资源聚焦于各自发展、民生改善和加快振兴，不让具体问题定义整体关系。“希望印方同中方相向而行，找到双方都能接受的边界问题解决办法。”

王毅还提到，中国高度关注近期印方对中国企业采取限制性措施，希望印方为中国企业提供公平、透明、非歧视的营商环境。

双方同意尽快就边界问题举行下一轮军长级会谈。双方也同意启动金砖国家扩员进程，并就此达成原则共识。

中国与印度的关系近期再度摩擦不断。除了两国边界问题迟迟无法尘埃落定，中国智能手机制造商小米最近被印度政府指违法向外国实体转移资金，违反印度外汇管理法；中印派驻对方国家的记者也被驱逐，面临“清零”的局面。