北大党委书记郝平：青年交流将为两岸关系和平发展增添新生力量

北京大学党委书记郝平相信，通过这次中国大陆学生访台团的参访，两岸青年的交流将为两岸关系和平发展增添新生力量。

北京大学党委书记郝平率领北京大学、清华大学、复旦大学、武汉大学、湖南大学五所大陆高校37名师生赴台进行为期九天的学术交流。这个访问团星期六（7月15日）上午抵台。

马英九基金会星期六晚间发布新闻稿，介绍台湾前总统马英九设宴款待郝平一行人，并在席间与郝平晤谈。

根据新闻稿，马英九指出，这次马英九基金会邀请陆生访台，是他3月底、4月初访问大陆时的想法。当时到武汉、湖南、复旦大学交流，陆方师生都反应热烈，两岸学生互动，让他非常感动。因此决心邀请陆生回访，就是希望延续两岸青年交流的热度。当两岸青年增加更多了解，彼此增加更多情谊，哪里还需要担心会有战争与冲突？

马英九说，他在2008年当选总统后，开放两岸三通，也开放陆生来台就读台湾的大学。当时已有800余陆生在台就读，到他2016年卸任总统时，人数已增至4.2万人，成长约50倍。但在他卸任后，两岸关系低迷，加上冠病疫情因素，长达三年多的时间，两岸交流几乎中断。

他指出，这次开始推动邀请大陆师生访台时情况并不乐观，幸好最后峰回路转，圆满收场，是他73岁最好的生日礼物，也是两岸人民最想要的礼物。他诚挚期盼，两岸关系能够雨过天晴，全面恢复交流，增进两岸人民福祉。

郝平说，北大等大陆高校一直与台湾高校之间保持着良好的合作关系。2005年，他当时担任北大副校长，曾率领新世纪两岸大学生研习营到访台湾。时隔18年，他再次带着青年学生来到台湾，近距离感受宝岛的文化和教育氛围，令他倍感亲切。

他指出，马英九3月率团至大陆祭祖参访，对促进两岸交流往来、推动两岸关系和平发展具有积极意义。青年是民族的未来、是两岸的未来。他相信通过这次参访，两岸青年的交流将更加深入、友谊将更加深厚，必将为两岸关系和平发展增添新生力量、注入青春活力。

郝平表明，希望与台湾高校进一步深化交流合作，共同肩负起高等教育的时代重任，共同培养更多青年才俊，推动中华文化的传承创新，促进两岸关系和平发展，全面恢复正常交流，共创中华民族绵长福祉、共享民族复兴伟大荣光。