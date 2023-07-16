“省政府办公厅”在微信群发不雅信息？建群单位：遭病毒入侵

中国一个微信群出现一个名为“省政府办公厅”的网民发送不雅信息。建设这个微信群的单位回应时称，微信群遭病毒入侵，并向网信办、公安部门报警。

新浪新闻和观察者网星期六（7月15日）引述《南国早报》报道，这个网民于某一天大约晚上10时，在拥有304人的“湖南省直单位资产系统技术支持群”微信群里，连发三条不雅信息：“你老公出门了吗”“等下我去你家”“穿丝袜等我”。

在这之前，另一个网民“久其软件李某某”于傍晚5时39分在微信群里说，一体化资产管理板块外网服务傍晚6时临时重启，原资产系统停止服务，预计四小时后恢复访问。

含不雅信息的微信群截图之后在网上流传。

北京久其软件股份有限公司湖南分公司负责人徐先生回应《南国早报》询问时说，“湖南省直单位资产系统技术支持群”是公司建立的，微信群7月14日晚间遭遇病毒入侵，从而导致群里出现不雅信息。他已向网信办、公安部门报警，相关部门正在调查处理中。

徐先生也称，“省政府办公厅”是技术服务人员。《南国早报》也致电湖南省政府办公厅，值班工作人员听取情况反映后称不清楚，建议记者找相关网信办，随即挂断电话。《南国早报》随后多次拨打湖南省网信办违法和不良信息举报中心电话，一直无人接听。

报道称，北京久其软件股份有限公司湖南分公司成立于2016年，位于湖南省长沙市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业，承建了湖南省政府办公厅、省审计厅、省民政厅、省国资委以及湖南路桥等多家单位的统计、监管等业财一体化管理信息系统。