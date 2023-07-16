网传有人吃凉皮中毒死亡全市凉皮店被查封 河南永城官方辟谣

针对网传消息称河南永城发生食用凉皮后中毒致一死一伤、全市凉皮店被查封暂停销售一事，当地有关部门回应称，确有发生中毒事件，但并未公布伤亡情况，并称市域内所有凉皮店均正常营业。

综合澎湃新闻和河北《燕赵都市报》报道，7月10日起，网络上流传一张微信聊天截图中，一名河南永城网民称，自己朋友的妹妹和舅妈因为吃凉皮中毒“已经救不了了”，一人在医院重症监护室抢救、一人已去世。该网民并称，两人所食用凉皮并非商家自己制作而是购买的，“老板已经被控制”。

对于中毒的原因，网传消息有两个版本，一种说法称凉皮中被添加了过量的硼砂，另一种说法则是凉皮发生了变质，滋生了米酵菌酸，从而引发中毒。

永城市市场监督管理局星期五（7月14日）向媒体证实，确有中毒事件发生，已经对全市凉皮企业进行了抽检，至于是否造成了一死一伤的情况，该局并不掌握，公安部门正在进行调查。

星期六（15日）晚间，河南永城市政府办公室发布情况通告称，针对近期网上反映“永城两女子吃凉皮中毒致一人死亡”“全市的凉皮店都已经查封，暂时不让销售了”的情况，市场监管部门立即对相关凉皮店进行调查，未发现异常情况，永城市域内所有凉皮店均正常营业。

永城市政府也说，目前公安机关对相关问题正在调查中。