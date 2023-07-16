中国军事人工智能专家冯旸赫车祸去世 年仅38岁

中国著名指挥控制和人工智能领域专家、国防科技大学博士生导师冯旸赫，7月1日因车祸在北京去世，年仅38岁。

据中国新闻网等媒体报道，中国人工智能学会星期六（7月15日）发悼文，公布冯旸赫去世的消息。

中国人工智能学会发布的简历显示，冯旸赫1985年出生于甘肃省平凉市，2003年9月考入中国国防科学技术大学指挥自动化工程专业本科，曾赴美国哈佛大学统计系、爱荷华大学高性能计算实验室联合培养，2014年从国防科技大学博士毕业后留校任教。

据中国人工智能学会介绍，冯旸赫的研究方向包括强化学习、智能博弈、智能规划、兵棋推演技术、贝叶斯理论的研究等。

介绍称，冯旸赫是中国人工智能和指挥控制领域著名的青年科学家、入选国家级人才计划（国防科技卓越青年科学基金项目获得者），是智能辅助决策平台“战颅”首席设计师、军队青年科技英才培养对象、中国指控学会青年科学家奖获得者、湖南省杰出青年基金获得者。

冯旸赫参与了中国新一代人工智能战略国防应用部分的论证与规划工作，主持和参与国家及省部级科研项目30余项，发表论文60余篇，出版著作四部，累计引用1000余次。他也先后获军队科技进步二等奖、三等奖、中国指挥与控制学会青年科学家奖、吴文俊人工智能科技进步一等奖、中国指挥与控制学会科技进步一等奖、国防科技大学青年创新奖一等奖等奖项。

中国科学院数学与系统研究院老师高小山说，冯旸赫是中国国防领域人工智能方向杰出的青年专家，“他的牺牲是我们科研事业的巨大损失。”

中国东南大学教授张敏灵也评价说，冯旸赫的死对于学术界而言，损失了一位杰出的新生代科技工作者和优秀的青年教师，“更为重要的是，在我国方兴未艾的国防智能博弈领域，我们失去了一位勇毅的开拓者和杰出人才。”

据香港《星岛日报》报道，冯旸赫曾任解放军装备发展部武器装备人工智能专业组组长助理、智能指挥控制组秘书，是军委科技委重点项目专家、国防科技大学青年拔尖人材。

一张落款是“冯旸赫同志治丧工作小组”的网传讣告中称，冯旸赫是在“执行重大任务途中”不幸牺牲。（互联网）

一张落款是“冯旸赫同志治丧工作小组”的网传讣告中称，冯旸赫是在“执行重大任务途中”不幸牺牲。

港媒也引述消息称，7月1日晚冯旸赫在北京出席一个重要会议后，所乘坐的专车和另一车发生严重碰撞，冯旸赫后证实在事故中遇难。

消息称，这起撞车是意外还是刑事案件有待调查。由于冯旸赫身份特殊，在中国互联网上，有部分网民怀疑他的死亡并非意外，呼吁公安机关彻查。