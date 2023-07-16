第二架中国C919飞机入列 将与首架同飞沪蓉线

中国东方航空公司星期天（7月16日）正式接收第二架中国国产C919大型客机，将与首架C919搭档执飞上海往返成都的航线。中国媒体报道称，这标志着东航商业运营C919大型客机正在提速。

据中国央视新闻报道，中国民航华东地区管理局星期五（7月14日）向东航颁发第二架C919飞机的国籍登记证、适航证、无线电台许可证，标志着该飞机已具备商业运营资质，符合民航规章的适航要求。

东航星期天正式接收第二架C919后，上午10时该飞机从上海浦东国际机场调机飞往上海虹桥国际机场，正式加入东航机队。根据东航的规划，第二架C919将与首架机搭档，首先投入东航“上海虹桥—成都天府”空中快线，后续将逐步拓展更多航线。

据介绍，此次东航接收的C919大型客机为东航首批采购五架C919客机中的第二架，客舱布局与首架机保持一致。

作为中国国产C919大型客机的全球首发用户，东航于去年12月9日正式接收C919的全球首架交付机。今年5月28日，C919顺利完成首个往返上海虹桥和北京首都机场的商业航班，此后便在沪蓉快线上服务旅客。

据报道，截至7月12日，首架C919共执行87班次商业航班，其中京沪航班两班、沪蓉航班85班，平均客座率近80%，累计服务旅客1万1095人次，累计商业运行250.1小时。

报道称，首架C919交付机投入运行后，由于兼顾本场训练及计划性维修等原因，所以未必每天都能亮相商业飞行，而第二架C919加入沪蓉快线后，旅客将有更多体验国产大飞机的选择。