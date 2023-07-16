多家市场机构发布报告显示，上海写字楼市场的需求在二季度略有复苏，但新增供应同期入市，导致该市写字楼空置率持续上升。

据财新网报道，世邦魏理仕的数据显示，二季度上海写字楼市场净吸纳量环比出现较大增长，为18.05万平方米；但上半年累计来看，净吸纳量仍在较低水平，为21.9万平方米，同比下降31.6%。

同期，上海写字楼市场的新增供应居高不下。据世邦魏理仕统计，上半年，该市共有七个新项目入市，如静安区嘉禾中心、普陀区高尚领域T3等，累计供应量达52.9万平方米，同比增长264.9%。

仲量联行上海商业地产部资深董事王岳预计，2023年新增供应量高于过去五年的平均值，而吸纳量将低于过去五年的平均值。

在低吸纳、高供应的情况下，上海写字楼空置率持续攀升、租金下探。根据戴德梁行统计，截至二季度末，上海甲级写字楼整体空置率攀升至18.59%，环比上涨1.28个百分点；平均租金为每天每平方米8.05元（人民币，下同，约1.49新元），环比下滑0.8%。

上海是中国甲级写字楼存量最大的城市，其次为北京和深圳。戴德梁行的数据显示，截至二季度末，上海全市写字楼存量达1567万平方米。

报道称，这一体量还将继续扩容，上海写字楼空置率和租金或将持续承压。

世邦魏理仕的报告预计，2023年下半年，上海写字楼市场还有约95.3万平方米的新增供应入市，该供应量是近十年来的最高水平。根据戴德梁行的预测，2024年上海写字楼市场的新增供应量达近140万平方米。