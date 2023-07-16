克里抵达北京明将讨论气候课题

美国气候问题特使克里星期天（7月16日）抵达北京开启访问。中美重新展开应对全球变暖等气候问题的正式对话之际，观察人士希望，中美双边会谈将能提升年底的联合国气候变化大会取得更多进展的期望。

据中国央视新闻报道，克里16日下午乘机抵达北京。星期一（17日）起，中美双方将就合作应对气候变化深入交换意见。

另据路透社报道，克里将与中国气候变化事务特使解振华举行会谈，并预计将重点讨论包括减少甲烷排放、限制煤炭使用、遏制森林砍伐和帮助贫困国家应对气候变化等问题。

观察人士认为，克里与解振华通过20多年的外交生涯，建立了融洽关系。两人届时将可能讨论美国关税课题，以及针对中国太阳能电池板和电池组件进口事宜的其他限制措施。

全球能源政策中心（Center on Global Energy Policy）美中项目主任桑德罗（David Sandalow）说，他不会期待这些会面能取得突破性进展，但希望他们能够协助恢复正常外交。

在克里之前，美国国务卿布林肯和财政部长耶伦也先后对中国进行了高级别访问。目前，这两个世界最大的温室气体排放国的关系，正因为贸易争端、间谍指控以及军事局势等而持续紧张。不过，耶伦在结束访问后说，中美虽然仍有显著分歧，但两国关系正向更稳定的基础迈进。

据报道，克里在星期四（7月13日）举行的众议院外交关系小组委员会听证会上，谈到他此次中国之行的目标时说，现在要做的是在不让步的情况下，建立某种稳定的关系。

美国共和党批评拜登政府在气候外交方面，对中国政府过于软弱，指中国继续增加温室气体排放，而美国却采取成本高昂的减排措施。

美国和中国之间的谈判曾推动全球气候谈判，包括为2015年的《巴黎协定》奠定基础，但随着两国关系趋冷，相关谈判陷入僵持。而去年8月，时任美国众议院议长的佩洛西访问台湾后，北京更是停止了与华盛顿在气候变化问题上的所有对话。