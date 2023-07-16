郭台铭：我没炒房有资格谈居住正义

鸿海创办人郭台铭在社交媒体发文说，自己没有炒房，并称在意年轻人买不起房子的议题，“我当然有资格谈居住正义”。

郭台铭星期六（7月15日）在脸书写道，早前在演讲时有观众曾质问他“这么有钱，凭什么谈居住正义？”为此，他在现场作出回应，称自己24岁创业后一路跌跌撞撞，到38岁才买房子。在此前都是租房子。直到小孩上小学时，才用银行贷款的钱，买了第一间房子。

郭台铭指出，他没有炒房，也在意年轻人买不起房子，当然有资格谈居住正义。

郭台铭说，80年代初的台湾，房地产还不算是一个热门的投资标的。直到1985年的十信事件与国信事件，造成民间游资转入房地产，加上暂缓课征空地税、股市反弹等因素，当时很多台湾热钱都集中在房地产。

他说：“当时，我认识很多开工厂的老板，都把钱拿去买地，翻好几倍，大概是赚了甜头，很多人纷纷改做房地产。也有房地仲介找上我，想卖地给我，那时我赚了一点钱，若买了地，就无法买工厂的机器与设备。”

郭台铭提到，他最终选择按计划向日本买了机器设备，而不是投资房地产。尽管多少有点怀疑自己，但他从来没有后悔，因为有了自己的模具工厂，团队逐渐拥有研发能力，也才有后来的鸿海帝国。

郭台铭也强调，不管是在台湾还是世界各地，他不靠投资房地产赚钱，旗下集团也没有进军房地产领域，而是持续把资金投入在尖端的技术、研发创新的科技与策略，并大量培养产业人才。

台湾将在2024年1月举行总统与立委选举，无党籍的郭台铭原本希望获得国民党征召出战，但期望最终落空。新北市长侯友宜5月17日获国民党征召后，在多项民调的支持度垫底，令郭台铭重燃总统梦，他自6月底以来积极在脸书提出政见，参选意图明显。