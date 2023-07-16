台民进党举行全代会 侯柯郭同日赴凯道集会

台湾执政民进党全代会星期天（7月16日）登场。与此同时，非绿营总统候选人将在同日下午出席在台北凯达格兰大道举行的一场集会。

凯道集会开始前，有网民留言恐吓会在举办地点凯道会放置炸弹，民众为此报警。警方接报后到活动现场搜查，并没有发现可疑爆炸物。

据台湾《联合报》报道，这场名为“公平正义救台湾”的凯道集会，由时代力量前立委黄国昌，以及网红“馆长”陈之汉举办，目的是诉求司法改革和居住正义。国民党总统参选人侯友宜、民众党总统参选人柯文哲，以及鸿海创办人郭台铭都将出席，并将各自发表演说。

《联合报》认为，这场打着公民旗帜的集会，早已是一场名副其实的总统大选政见发表会。

有网民在集会开始前几个小时，于网络论坛mobile01写道：“下午在凯道放个炸弹会很好玩，帮忙清除低端人口和社会负担，台湾政府要感谢我。”

这个网民也恐吓想要出席集会的民众：“希望你们已经写好遗书，不然被炸死了，身后事挺麻烦。”贴文据报被论坛版主删除，但被其他网民截图。

台湾警方早上11时多接报后，两度对集会地点进行搜查，并没有发现可疑爆炸物。警方也说，他们针对网络恐吓部分进行侦办。

另一方面，民进党总统参选人赖清德届时将在全代会上，带领所有立委提名人一同出场造势。

民进党发言人张志豪早前介绍，民进党籍总统蔡英文和赖清德会一起进场，行政院长陈建仁也会致词，全体立委参选人也会出场亮相。