上半年中国旅游业回暖 多家上市企业转亏为盈

随着中国走出疫情，中国旅游业在今年上半年出现明显回暖。据统计，21家已公布上半年业绩报告的旅游业上市公司中，有18家归母净利润都录得同比增长，其中13家转亏为盈。

据澎湃新闻星期六（7月15日）报道，21家已披露2023年上半年业绩预告数据的A股上市旅游企业中，仅中国中免和云南旅游录得上半年归母净利润同比下降。此外，西安旅游归母净利润同比增减幅度在-7.12%至19.66%之间。

净利润同比增长的企业中，长白山、丽江股份、岭南控股、曲江文旅、ST西域、天目湖、首旅酒店、锦江酒店、九华旅游、桂林旅游、三特索道、中青旅、大连圣亚等13家企业录得同比扭亏为盈，涵盖旅游景区、旅行社和酒店餐饮等领域。

锦江酒店数据显示，2023年1月以来，中国休闲游及商务差旅消费需求明显释放，境内酒店市场信心逐步恢复，境内酒店经营显著复苏，上半年境内酒店整体RevPAR（每间可供出租客房收入）均持平或略高于2019年同期水平。

旅游景区方面，上半年的游客人次也录得同比大幅增长。例如，丽江股份披露的数据显示，报告期内，公司三条索道（玉龙雪山索道、云杉坪索道和牦牛坪索道）共计接待游客300万6600人次，同比上升484%。实景舞台剧《印象丽江》共计演出347场，共计接待游客79万9000人次，同比上升3603.08%，实现营业收入同比上升3878.02%，净利润同比上升480.45%。

至于唯二录得净利润同比下滑的中国中免和云南旅游，中国中免预计今年上半年归母净利润同比下滑1.87%；云南旅游上半年归母净利润下降幅度则约为97.7%至295.4%。

根据云南旅游的公告，2023年上半年，各景区旅游消费市场回暖，传统旅游业务复苏势头良好。然而报告期内，受投资动能有所放缓，尤其是地产投资拖累加大影响，服务业投资表现低迷，导致旅游文化科技板块新项目落地及存量项目推进实施周期拉长，经营业绩不及预期。