丁薛祥吁做好能源电力安全保供工作

中国国务院副总理丁薛祥强调，当前正处在迎峰度夏关键时刻，要进一步提高思想认识，以“时时放心不下”的责任感做好能源电力安全保供工作。

据新华社报道，丁薛祥星期六（7月15日）到华能集团有限公司、中国国家电网有限公司调研并主持召开座谈会，研究进一步做好迎峰度夏能源电力安全保供工作。

丁薛祥在会上说，能源电力是经济社会稳定运行的基础保障，关系国计民生、千家万户。他强调，当前正处在迎峰度夏关键时刻，要进一步提高思想认识，以“时时放心不下”的责任感做好能源电力安全保供工作。

丁薛祥称，要紧盯重点区域、重点时段、重点领域，加大电力保供力度，加强统一调度管理，坚决杜绝拉闸限电。着力保障能源电力稳定供给，持续抓好电煤保供稳价，提升发电能力，已投产机组应发尽发，加快在建机组投产进度。

同时，加强电力需求侧管理，运用市场化方式引导各类用户错峰用电，确保民生及重要用户用电不受影响。深入开展安全生产隐患排查治理，牢牢守住安全生产底线。压紧压实责任，落实落细工作，加强协调联动，全力保障迎峰度夏能源电力供应安全稳定。

报道称，在座谈会前，丁薛祥前往华能监管中心了解企业能源生产保供情况，到国家电力调度控制中心了解电网调度运行、电力供应保障等情况。

中国过去两年下半年接连出现缺电危机，水力发电大省四川去年8月在高温干旱下严重缺电，前年7月开始中国多地也出现缺电状况，下半年至少有20个省份采取限电措施；两次限电措施都在疫情期间拖慢了中国经济增速。

中国电力企业联合会6月已提出预警，今年以来水电出力尚未得到有效改善。2022年下半年以来，降水持续偏少导致今年年初主要流域水库蓄水不足，并叠加今年以来降水继续偏少影响，水电生产能力持续下降。