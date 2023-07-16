习近平：机构改革在港澳工作体制机构设置有较合理设计

中共总书记、中国国家主席习近平就今年展开的党和国家机构改革发表讲话时说，这一次的机构改革在港澳工作体制方面，对机构设置和职责配置作了比较合理的设计和安排。

中国官媒《求是》网站星期六（7月15日）刊登习近平2月28日在中共二十届二中全会第二次全体会议上发表的部分讲话内容。

习近平强调，深化党和国家机构改革，是推进国家治理体系和治理能力现代化的集中部署。这次机构改革，设立新的党中央决策议事协调机构，组建新的党中央职能部门和办事机构，在重要领域设立新的党中央派出机关，是为了扬优势、补短板、强弱项，加强党中央对重大工作的集中统一领导。

习近平说：“我们在金融管理体制、科技管理体制、社会管理体制、数据管理体制、知识产权管理体制，在港澳工作体制、‘三农’工作体制、老龄工作体制等方面对机构设置和职责配置作了比较合理的设计和安排。这些调整是在分析我们面临的深层次矛盾和问题的基础上提出的解决方案。”

他也强调，各地区各部门要自觉在大局下思考、在大局下行动，确保机构改革方案贯彻落实不打折、不变形、不走样。

习近平在讲话中说，中央层面的改革任务力争在2023年年底前完成，地方层面的改革任务力争在2024年年底前完成，并坦言这次机构改革涉及部门较多、触及的问题较深，要谋定而后动。